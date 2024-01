Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Aktionäre schickten das Papier von Sirona Biochem nach unten. In der XQTX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 0,074 EUR.

Das Papier von Sirona Biochem gab in der XQTX-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 0,074 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,074 EUR. Mit einem Wert von 0,074 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XQTX-Handel 10.500 Sirona Biochem-Aktien.

Am 08.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 0,112 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sirona Biochem-Aktie somit 33,812 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,059 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,325 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Sirona Biochem veröffentlicht werden.

