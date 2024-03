Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem springt am Dienstagnachmittag an

Sirona Biochem im Fokus

Die Aktie von Sirona Biochem zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Sirona Biochem konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 14,7 Prozent auf 0,063 EUR.

Um 12:37 Uhr ging es für das Sirona Biochem-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 14,7 Prozent auf 0,063 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sirona Biochem-Aktie sogar auf 0,063 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,062 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.000 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Bei 0,128 EUR markierte der Titel am 26.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 103,674 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,049 EUR. Dieser Wert wurde am 08.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,045 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sirona Biochem-Aktie.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Sirona Biochem wird am 25.03.2024 gerechnet.

Redaktion finanzen.net