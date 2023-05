Sirona Biochem Aktie News: Bären lasten am Freitagvormittag auf Sirona Biochem

Die Sirona Biochem-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr mit Abschlägen von 7,7 Prozent bei 0,101 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,101 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 0,103 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 16.682 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Am 18.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,260 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,259 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,060 USD. Dieser Wert wurde am 15.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 67,750 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 28.06.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sirona Biochem Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sirona Biochem Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sirona Biochem Corp

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com