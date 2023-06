Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem zündet am Mittag Kursrakete

Um 10:15 Uhr stieg die Sirona Biochem-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 10,9 Prozent auf 0,100 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sirona Biochem-Aktie sogar auf 0,100 EUR. Mit einem Wert von 0,100 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 40.000 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 14.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 175,000 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,052 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,900 Prozent würde die Sirona Biochem-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.06.2023 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

