Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sirona Biochem zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Sirona Biochem-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 0,092 EUR.

Um 12:05 Uhr wies die Sirona Biochem-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 0,092 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,092 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,091 EUR. Bisher wurden heute 15.000 Sirona Biochem-Aktien gehandelt.

Am 13.07.2022 markierte das Papier bei 0,200 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 117,865 Prozent Plus fehlen der Sirona Biochem-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,052 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,246 Prozent würde die Sirona Biochem-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.09.2023 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net