Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem bricht am Mittag nach oben aus

Notierung im Blick

Die Aktie von Sirona Biochem zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 14,4 Prozent auf 0,070 EUR zu.

Um 12:01 Uhr wies die Sirona Biochem-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 14,4 Prozent auf 0,070 EUR nach oben. In der Spitze legte die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,070 EUR zu. Bei 0,066 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 119.207 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,128 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sirona Biochem-Aktie mit einem Kursplus von 82,143 Prozent wieder erreichen. Bei 0,049 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sirona Biochem-Aktie mit einem Verlust von 30,286 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.02.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net