Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Nachmittag stark gefragt

Kurs der Sirona Biochem

Die Aktie von Sirona Biochem zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Sirona Biochem legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 15,0 Prozent auf 0,070 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 14:37 Uhr sprang die Sirona Biochem-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 15,0 Prozent auf 0,070 EUR zu. Die Sirona Biochem-Aktie legte bis auf 0,072 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,066 EUR. Bisher wurden via Tradegate 564.691 Sirona Biochem-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 0,128 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,108 Prozent hinzugewinnen. Am 08.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,049 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sirona Biochem-Aktie liegt somit 44,262 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sirona Biochem dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net