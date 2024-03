Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Vormittag mit sattem Kursplus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Sirona Biochem. Zuletzt wies die Sirona Biochem-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 10,2 Prozent auf 0,056 EUR nach oben.

Um 08:43 Uhr wies die Sirona Biochem-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 10,2 Prozent auf 0,056 EUR nach oben. Die Sirona Biochem-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,068 EUR aus. Mit einem Wert von 0,068 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7.400 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 0,128 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 126,868 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,049 EUR fiel das Papier am 08.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sirona Biochem-Aktie damit 15,164 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Sirona Biochem-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.03.2024 erwartet.

