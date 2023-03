Sirona Biochem Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Sirona Biochem ein

Um 14:16 Uhr ging es für das Sirona Biochem-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 11,5 Prozent auf 0,066 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,066 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,060 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 50.500 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. 76,036 Prozent Plus fehlen der Sirona Biochem-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,057 EUR fiel das Papier am 01.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,614 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sirona Biochem-Aktie.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2023 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com