Fokus auf Aktienkurs

Sirona Biochem Aktie News: Bullen treiben Sirona Biochem am Freitagmittag an

08.12.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sirona Biochem-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Plus bei 0,053 EUR.

Die Aktie notierte um 10:43 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 0,053 EUR zu. In der Spitze legte die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,053 EUR zu. Bei 0,050 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.908 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,128 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 141,477 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.12.2023 auf bis zu 0,050 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,303 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2024 veröffentlicht. Redaktion finanzen.net

