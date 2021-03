Sirona Biochem-Aktie aktuell: Sirona Biochem tiefrot

Die Aktionäre schickten das Papier von Sirona Biochem nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,1 Prozent auf 0,330 EUR. In der Spitze fiel die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,329 EUR. Bei 0,394 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 100.810 Sirona Biochem-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2021 bei 0,394 EUR. Am 02.09.2020 gab der Anteilsschein bis auf 0,117 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Die Sirona Biochem Corp Aktie wird unter der ISIN CA82967M1005 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Sirona Biochem Corp ist ein Unternehmen aus Kanada.

