Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem haussiert am Mittwochvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sirona Biochem-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 10,5 Prozent auf 0,088 USD.

Das Papier von Sirona Biochem legte um 23:20 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 10,5 Prozent auf 0,088 USD. Die Sirona Biochem-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,088 USD aus. Bei 0,088 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 1.500 Sirona Biochem-Aktien.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 0,150 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sirona Biochem-Aktie 69,683 Prozent zulegen. Am 04.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,054 USD ab. Abschläge von 39,480 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Sirona Biochem am 27.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net