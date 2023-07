Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Montagnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sirona Biochem-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 0,2 Prozent auf 0,087 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der Sirona Biochem-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 15:43 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 0,087 EUR. Die Sirona Biochem-Aktie sank bis auf 0,078 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,088 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 30.500 Sirona Biochem-Aktien.

Am 14.07.2022 markierte das Papier bei 0,186 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sirona Biochem-Aktie derzeit noch 113,272 Prozent Luft nach oben. Bei 0,042 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,403 Prozent.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.09.2023 erfolgen.

Redaktion finanzen.net