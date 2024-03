Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem mit herben Abschlägen am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sirona Biochem. Zuletzt fiel die Sirona Biochem-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 9,9 Prozent auf 0,060 USD ab.

Die Sirona Biochem-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr mit Abschlägen von 9,9 Prozent bei 0,060 USD. Bei 0,058 USD markierte die Sirona Biochem-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,058 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 28.374 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,150 USD. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sirona Biochem-Aktie derzeit noch 149,917 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,054 USD am 04.11.2023. Derzeit notiert die Sirona Biochem-Aktie damit 12,187 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

