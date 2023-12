Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Sirona Biochem-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 0,061 EUR.

Um 08:01 Uhr stieg die Sirona Biochem-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 0,061 EUR. Die Sirona Biochem-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,061 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,061 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 10.000 Sirona Biochem-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,128 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sirona Biochem-Aktie derzeit noch 108,333 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.12.2023 bei 0,049 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,261 Prozent.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2024 terminiert.

