Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Mittwochvormittag im Sinkflug

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Sirona Biochem-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,2 Prozent bei 0,056 USD.

Werte in diesem Artikel

Der Sirona Biochem-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 22:20 Uhr verlor das Papier 7,2 Prozent auf 0,056 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sirona Biochem-Aktie bisher bei 0,056 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 0,057 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.000 Sirona Biochem-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,150 USD. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 169,300 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2023 Kursverluste bis auf 0,054 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,950 Prozent könnte die Sirona Biochem-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Sirona Biochem wird am 25.03.2024 gerechnet.

Redaktion finanzen.net