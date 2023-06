Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Vormittag mit Kurseinbußen

GO

Heute im Fokus

Commerzbank prüft Aktienrückkauf. Fachleute zweifeln an Wirksamkeit von Biogens Alzheimer-Medikament. CTS Eventim-Aktie nach Kritik an Unternehmensführung weiter unter Druck. Dürr will BBS Automation kaufen. ProSiebenSat.1 baut Vorstand um. Moody's stuft Ausblick für UBS-Bonität auf 'positiv' hoch. FTC geht weiter gegen Activision-Übernahme durch Microsoft vor. Chinas Zentralbank senkt Reverse-Repo-Satz.