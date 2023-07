Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem schießt am Donnerstagvormittag hoch

Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Mittwochvormittag mit Einbußen

Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Nachmittag leichter

Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem gibt am Mittag ab

Heute im Fokus

Wacker Neuson erhöht Ausblick nach starkem ersten Halbjahr. TeamViewer ernennt Technik-Vorständin. PepsiCo erhöht erneut Jahresprognose. NVIDIA investiert in Pharma-Unternehmen: Recursion Pharma-Aktie springt um fast 80 Prozent hoch. US-Behörde will Niederlage in Streit um Activision-Deal nicht hinnehmen. Rheinmetall erhält milliardenschweren Auftrag von der Bundeswehr.