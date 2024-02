Sirona Biochem Aktie News: Anleger greifen bei Sirona Biochem am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 0,065 EUR zu.

Um 11:41 Uhr wies die Sirona Biochem-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,065 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,069 EUR. Bei 0,069 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 120.120 Sirona Biochem-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 0,128 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,368 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,049 EUR am 08.12.2023. Abschläge von 24,458 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2024 terminiert.

Redaktion finanzen.net