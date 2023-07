Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem gewinnt am Freitagmittag an Boden

So entwickelt sich Sirona Biochem

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 0,074 EUR zu.

Um 11:50 Uhr wies die Sirona Biochem-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 0,074 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Sirona Biochem-Aktie sogar auf 0,075 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,073 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 101.845 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,195 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 162,097 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,052 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 29,973 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Sirona Biochem wird am 28.09.2023 gerechnet.

Redaktion finanzen.net