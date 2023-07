Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Freitagnachmittag in Grün

Sirona Biochem im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Sirona Biochem. Das Papier von Sirona Biochem konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,074 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Sirona Biochem-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 14:55 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 0,074 EUR. Die Sirona Biochem-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,075 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,073 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 119.699 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,195 EUR an. Derzeit notiert die Sirona Biochem-Aktie damit 61,949 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2023 bei 0,052 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sirona Biochem-Aktie 29,784 Prozent sinken.

Die Sirona Biochem-Bilanz für Q3 2023 wird am 28.09.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net