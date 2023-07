Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem verteidigt Stellung am Freitagvormittag

So bewegt sich Sirona Biochem

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Sirona Biochem-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,073 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Sirona Biochem-Aktie um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel bei 0,073 EUR. In der Spitze legte die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,073 EUR zu. Im Tief verlor die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,073 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,073 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 37.999 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2022 markierte das Papier bei 0,195 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 166,393 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sirona Biochem-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2023 bei 0,052 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,825 Prozent.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.09.2023 terminiert.

Redaktion finanzen.net