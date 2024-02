Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Donnerstagnachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Sirona Biochem. Das Papier von Sirona Biochem konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 0,069 EUR.

Um 16:07 Uhr wies die Sirona Biochem-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 0,069 EUR nach oben. Der Kurs der Sirona Biochem-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,069 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,067 EUR. Der Tagesumsatz der Sirona Biochem-Aktie belief sich zuletzt auf 47.241 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,128 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,718 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,049 EUR. Dieser Wert wurde am 08.12.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 29,683 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 27.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

