Sirona Biochem Aktie News: Anleger schicken Sirona Biochem am Nachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Sirona Biochem-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 0,061 EUR.

Die Sirona Biochem-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:34 Uhr um 0,3 Prozent auf 0,061 EUR ab. Das Tagestief markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,061 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,061 EUR. Von der Sirona Biochem-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 323 Stück gehandelt.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 0,128 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sirona Biochem-Aktie mit einem Kursplus von 109,508 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2023 bei 0,050 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sirona Biochem-Aktie 17,705 Prozent sinken.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Sirona Biochem am 27.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net