Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Freitagmittag behauptet

Mit einem Wert von 0,092 EUR bewegte sich die Sirona Biochem-Aktie um 10:39 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,092 EUR. Bei 0,092 EUR markierte die Sirona Biochem-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,092 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 10.000 Sirona Biochem-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,256 EUR erreichte der Titel am 21.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 177,115 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,052 EUR am 09.03.2023. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 43,492 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 28.06.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

