Sirona Biochem im Blick

Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Vormittag auf Höhenflug

16.10.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Sirona Biochem-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 8,7 Prozent im Plus bei 0,060 EUR.

Das Papier von Sirona Biochem legte um 08:15 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 8,7 Prozent auf 0,060 EUR. In der Spitze legte die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,060 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,060 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.700 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt. Bei 0,128 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 113,712 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sirona Biochem-Aktie. Am 09.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,052 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sirona Biochem-Aktie liegt somit 14,779 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Am 27.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Redaktion finanzen.net

