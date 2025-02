Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem verliert am Vormittag kräftig

Kursentwicklung

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Sirona Biochem-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 13,8 Prozent auf 0,038 EUR ab.

Die Sirona Biochem-Aktie notierte um 09:05 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 13,8 Prozent auf 0,038 EUR. Bei 0,038 EUR markierte die Sirona Biochem-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,038 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.400 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,075 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 99,467 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Mit Abgaben von 64,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sirona Biochem am 30.09.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Sirona Biochem ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 100,00 Prozent zurück. Hier wurden 0,00 CAD gegenüber 10000,00 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Sirona Biochem wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 04.03.2025 vorlegen.

Redaktion finanzen.net