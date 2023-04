Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 15:12 Uhr ging es für das Sirona Biochem-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 0,067 EUR. In der Spitze gewann die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,067 EUR. Bei 0,067 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 10.500 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 0,258 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sirona Biochem-Aktie damit 74,186 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 17.03.2023 auf bis zu 0,048 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sirona Biochem-Aktie derzeit noch 37,888 Prozent Luft nach unten.

Sirona Biochem wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 28.06.2023 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

