Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem fällt am Montagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sirona Biochem-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 0,085 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Sirona Biochem-Aktie musste um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 0,085 USD. Die Sirona Biochem-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,085 USD ab. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,085 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 1.000 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,172 USD. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 101,055 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,060 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,660 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Sirona Biochem dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 präsentieren.

