Notierung im Fokus

Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem springt am Dienstagvormittag an

17.10.23 09:23 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Sirona Biochem. Die Sirona Biochem-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 10,7 Prozent im Plus bei 0,058 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 10,7 Prozent auf 0,058 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,058 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,058 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 113.000 Sirona Biochem-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 0,128 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sirona Biochem-Aktie liegt somit 54,773 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,052 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sirona Biochem-Aktie derzeit noch 9,862 Prozent Luft nach unten. Die Sirona Biochem-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.02.2024 erwartet. Redaktion finanzen.net

