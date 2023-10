Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Vormittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Sirona Biochem

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Sirona Biochem-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,060 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die Sirona Biochem-Aktie wies um 08:21 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 0,060 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sirona Biochem-Aktie bisher bei 0,060 EUR. Die Sirona Biochem-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,060 EUR nach. Bei 0,060 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 2.841 Sirona Biochem-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,128 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 113,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,052 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sirona Biochem-Aktie 15,163 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Sirona Biochem-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.02.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net