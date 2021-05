Sirona Biochem-Aktie aktuell: Anleger schicken Sirona Biochem ins Minus

Das Papier von Sirona Biochem gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 0,194 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Sirona Biochem-Aktie bei 0,194 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,195 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sirona Biochem-Aktien beläuft sich auf 3.250 Stück.

Am 09.03.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,394 EUR an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,117 EUR. Dieser Wert wurde am 02.09.2020 erreicht.

Die Sirona Biochem Corp Aktie wird unter der ISIN CA82967M1005 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Sirona Biochem Corp ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com