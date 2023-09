Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Mittwochvormittag mit Verlusten

Sirona Biochem im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Sirona Biochem-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 4,2 Prozent auf 0,068 EUR ab.

Um 09:09 Uhr rutschte die Sirona Biochem-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 4,2 Prozent auf 0,068 EUR ab. In der Spitze fiel die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,068 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,068 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 35.256 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,148 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sirona Biochem-Aktie derzeit noch 118,289 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,052 EUR am 09.03.2023. Abschläge von 23,156 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 28.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net