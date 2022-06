Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Nachmittag im Ausverkauf

Um 21.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Sirona Biochem-Aktie in der Stuttgart-Sitzung um 13,6 Prozent auf 0,216 EUR ab. Die Sirona Biochem-Aktie sank bis auf 0,216 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,221 EUR. Bisher wurden heute 15.000 Sirona Biochem-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.06.2022 auf bis zu 0,255 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,294 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sirona Biochem-Aktie. Am 16.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,104 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 108,696 Prozent würde die Sirona Biochem-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sirona Biochem ließ sich am 28.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Sirona Biochem am 04.07.2022 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com