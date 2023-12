Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem verteuert sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sirona Biochem. Zuletzt stieg die Sirona Biochem-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 0,071 EUR.

Das Papier von Sirona Biochem legte um 09:02 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 4,1 Prozent auf 0,071 EUR. Kurzfristig markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,071 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,071 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 15.000 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,128 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,577 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.12.2023 Kursverluste bis auf 0,049 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sirona Biochem-Aktie liegt somit 45,492 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sirona Biochem dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 präsentieren.

