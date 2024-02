Sirona Biochem Aktie News: Anleger schicken Sirona Biochem am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sirona Biochem-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 0,067 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Sirona Biochem-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr um 3,2 Prozent auf 0,067 EUR ab. Die Sirona Biochem-Aktie sank bis auf 0,067 EUR. Bei 0,067 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt wechselten via BMN 87.256 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Bei 0,149 EUR markierte der Titel am 26.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 122,305 Prozent Plus fehlen der Sirona Biochem-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,042 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sirona Biochem-Aktie liegt somit 60,577 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net