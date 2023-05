Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Montagvormittag leichter

Die Sirona Biochem-Aktie notierte um 08:39 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 0,090 EUR. Bei 0,090 EUR markierte die Sirona Biochem-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 0,090 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sirona Biochem-Aktien beläuft sich auf 10.000 Stück.

Am 14.06.2022 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sirona Biochem-Aktie somit 67,345 Prozent niedriger. Am 09.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,052 EUR. Mit Abgaben von 41,982 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 28.06.2023 erwartet.

