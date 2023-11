Sirona Biochem Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Sirona Biochem

Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Montagvormittag mit Abschlägen

Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Mittag im Sinkflug

Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Heute im Fokus

Aurubis verzeichnet operativen Gewinn am oberen Ende der Prognose. Deutsche Bank entgeht EU-Strafe. thyssenkrupp nucera wächst - operatives Ergebnis leicht positiv. FINMA überwacht wohl Julius Bär-Millionenkredit an SIGNA. Novo Nordisk rechnet mit Engpässen bei Diabetesarzneien. US-Gericht verurteilt Bayer-Tochter Monsanto zu Millionenstrafe. Enel veräußert Peru-Geschäft und will Investitionen steigern.