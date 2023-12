Sirona Biochem Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Sirona Biochem

Aktie im Fokus

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Sirona Biochem-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 0,070 EUR ab.

Die Sirona Biochem-Aktie musste um 10:32 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 0,070 EUR. Bei 0,070 EUR markierte die Sirona Biochem-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,076 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 56.200 Sirona Biochem-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,128 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sirona Biochem-Aktie 81,624 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,049 EUR am 08.12.2023. Mit einem Kursverlust von 30,484 Prozent würde die Sirona Biochem-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Sirona Biochem am 27.02.2024 präsentieren.

