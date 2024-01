Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Sirona Biochem. Zuletzt sprang die Sirona Biochem-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 0,082 EUR zu.

Um 12:38 Uhr konnte die Aktie von Sirona Biochem zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,7 Prozent auf 0,082 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,082 EUR. Bei 0,080 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 77.461 Sirona Biochem-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,128 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,868 Prozent könnte die Sirona Biochem-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.12.2023 (0,049 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sirona Biochem-Aktie derzeit noch 40,342 Prozent Luft nach unten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2024 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net