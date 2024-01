Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Vormittag höher

Die wirtschaftliche Landschaft des Jahres 2024 ist von Unsicherheiten und Chancen geprägt, wobei ein zentrales Thema die Entwicklung der Inflation und deren Einfluss auf die Zinspolitik der Zentralbanken ist. Möglicher Szenarien, wie ein anhaltendes Umfeld hoher Inflation mit geringem Wachstum oder ein Rückgang der Inflationsraten werden im Online-Seminar am Dienstag um 18 Uhr erläutert.

Heute im Fokus

Sixt profitiert von Lokführerstreik. United Airlines erwartet Verlust. ifo-Institut: Volkswirte erwarten 2024 globales Wachstum von 2,6 Prozent. Bank of Japan lässt Zinsen unverändert. Kering kauft Immobilie an der Fifth Avenue. Aurubis-Aufsichtsrat entscheidet über Entlassung von drei Vorständen. TotalEnergies kauft deutschen Energiespeicher-Entwickler Kyon Energy. Sanofi erwirbt für 2,2 Milliarden Dollar Therapiekandidaten von Inhibrx.