Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Donnerstagmittag im Bullenmodus

Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Montagvormittag mit Abschlägen

Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Mittag im Sinkflug

Sirona Biochem Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Sirona Biochem

Heute im Fokus

Nach Ende von Conti-Werk in Gifhorn bietet Siemens Mobility Job-Perspektiven. HHLA-Aktionäre dienen MSC fast sechs Prozent der Aktien an. Große Autobauer mit Rekordzahlen im dritten Quartal - Mercedes am profitabelsten. Novo Nordisk baut Produktion weiter aus. Stellantis kauft Aktien von Dongfeng zurück. OpenAI-Forscher warnten vor Altman-Entlassung Aufsichtsgremium vor folgenschwerer KI-Entdeckung.