Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Donnerstagvormittag mit Kursfeuerwerk

Blick auf Sirona Biochem-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Sirona Biochem. Die Aktionäre schickten das Papier von Sirona Biochem nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,8 Prozent auf 0,059 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Sirona Biochem konnte um 09:14 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 5,8 Prozent auf 0,059 EUR. Kurzfristig markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,059 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,059 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 16.800 Sirona Biochem-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,128 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 118,089 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,334 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2024 erfolgen.

Redaktion finanzen.net