Sirona Biochem Aktie News: Bullen treiben Sirona Biochem am Dienstagvormittag an

Im Frankfurt-Handel gewannen die Sirona Biochem-Papiere um 09:22 Uhr 9,2 Prozent. Bei 0,064 EUR markierte die Sirona Biochem-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 0,064 EUR.

Am 13.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,258 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,194 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2023 bei 0,059 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,215 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2023 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

