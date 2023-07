Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Montagmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Sirona Biochem-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 4,3 Prozent auf 0,076 EUR ab.

Die Aktie notierte um 08:01 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 0,076 EUR. Die Sirona Biochem-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,076 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,076 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 7.000 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Am 07.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,171 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 123,560 Prozent Plus fehlen der Sirona Biochem-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,052 EUR ab. Mit Abgaben von 31,806 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 28.09.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Sirona Biochem veröffentlicht werden.

