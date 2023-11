Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Mittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 0,058 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Sirona Biochem nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 08:07 Uhr 1,4 Prozent auf 0,058 EUR. Bei 0,058 EUR erreichte die Sirona Biochem-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,058 EUR. Bisher wurden via Tradegate 13.000 Sirona Biochem-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 0,128 EUR. 118,836 Prozent Plus fehlen der Sirona Biochem-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,041 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sirona Biochem-Aktie.

Sirona Biochem dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net