Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Sirona Biochem im Fokus

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Sirona Biochem legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,058 EUR.

Um 08:07 Uhr wies die Sirona Biochem-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 0,058 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,058 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,058 EUR. Bisher wurden heute 13.000 Sirona Biochem-Aktien gehandelt.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 0,128 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 118,836 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2023 bei 0,050 EUR. Der derzeitige Kurs der Sirona Biochem-Aktie liegt somit 16,335 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Sirona Biochem veröffentlicht werden.

