Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sirona Biochem-Aktie im NASDAQ OTC-Handel und tendierte um 23:20 Uhr bei 0,099 USD. Im Tageshoch stieg die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,099 USD. Die Abwärtsbewegung der Sirona Biochem-Aktie ging bis auf 0,099 USD. Bei 0,099 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 20.000 Sirona Biochem-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,150 USD) erklomm das Papier am 26.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,284 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2023 auf bis zu 0,054 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 45,685 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Sirona Biochem wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 vorlegen.

Redaktion finanzen.net