Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Vormittag billiger

So entwickelt sich Sirona Biochem

Die Sirona Biochem-Aktie notierte um 08:45 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 0,079 EUR. Der Kurs der Sirona Biochem-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,074 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,074 EUR. Der Tagesumsatz der Sirona Biochem-Aktie belief sich zuletzt auf 30.882 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,128 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,214 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.12.2023 Kursverluste bis auf 0,049 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,913 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2024 terminiert.

