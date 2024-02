Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem springt am Mittag an

Sirona Biochem im Blick

Die Aktie von Sirona Biochem zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Sirona Biochem konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 6,0 Prozent auf 0,060 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Sirona Biochem-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 10:25 Uhr 6,0 Prozent im Plus bei 0,060 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,060 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,060 EUR. Zuletzt wechselten 20.000 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,130 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sirona Biochem-Aktie somit 53,846 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,043 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sirona Biochem-Aktie 28,333 Prozent sinken.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Sirona Biochem Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net